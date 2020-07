Elisabetta Gregoraci: flirt con Matteo Mammì, l’ex di Diletta Leotta

Elisabetta Gregoraci sta con l'ex fidanzato di Diletta Leotta? Il rumor sul suo flirt con Matteo Mammì.

Archiviato il matrimonio con Flavio Briatore e la liaison con Francesco Bettuzzi, si vocifera che Elisabetta Gregoraci abbia trovato la serenità nientemeno che accanto all’ex fidanzato di Diletta Leotta, Matteo Mammì.

Elisabetta Gregoraci e Matteo Mammì insieme?

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente Elisabetta Gregoraci avrebbe un flirt in atto col manager di Sky Matteo Mammì, ex fidanzato storico di Diletta Leotta.

Tra lui e la Leotta la relazione è naufragata nel 2019, sembra a un passo dalle nozze. Elisabetta Gregoraci invece, archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, ha vissuto un’intensa e breve relazione con Francesco Bettuzzi, e oggi risulta essere single. La voce per il momento non ha trovato conferme e stando ai rumor i due avrebbero una relazione soprattutto “telefonica”, visto che entrambi sarebbero perennemente indaffarati con i loro impegni di lavoro.

A presentarli ci avrebbe pensato un amico comune, ma per il momento sulla vicenda vige il più totale riserbo. A quanto pare Diletta Leotta e Mammì avrebbero mantenuto rapporti pacifici dopo la rottura, ma i due non si sono mai più mostrati insieme.



Anche Flavio Briatore intanto sarebbe stato beccato con la sua nuova fiamma: si tratta della modella 24enne e finalista di Miss Italia Maria Ludovica Campana, con cui l’imprenditore è stato paparazzato in barca in Sardegna. Lui ed Elisabetta Gregoraci hanno mantenuto buoni rapporti dopo la separazione per il bene del figlio, Nathan Falco, e i due hanno trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus, a Monte Carlo nella casa di Briatore.