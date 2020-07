Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, le liti durante il lock down

Ezio Greggio ha svelato i motivi per cui avrebbe litigato con la fidanzato Romina Pierdomenico durante il lock down.

La quarantena “forzata” per l’emergenza Coronavirus è stata deleteria per moltissime coppie, ma Ezio Greggio e la fidanzata 27enne Romina Piedomenico sembrano averla superata bene. Il celebre conduttore tv ha rivelato l’unico motivo per cui lui e la fidanzata avrebbero litigato.

Ezio Greggio e Romina: le liti

A quanto pare oggi Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sarebbero più felici che mai: il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha rivelato i dettagli della quarantena trascorsa insieme alla fidanzata e ha rivelato pregi e difetti della loro “convivenza forzata” durante l’emergenza Coronavirus. Anzitutto greggio ha detto che grazie a Romina si sarebbe mantenuto in forma, ed entrambi si sarebbero allenati ogni giorno.

“Romina è una trainer, anzi la mia personal trainer. Tutti i giorni dieta e attività fisica. Finita la quarantena io stavo abbastanza in forma, l’amico che era ingrassato di meno aveva aggiunto cinque chili”, ha dichiarato il conduttore.





La passione di Romina per la forma fisica però non li avrebbe messi d’accordo per quanto riguarda il cibo, unico motivo per cui i due avrebbero avuto delle discussioni: “Le uniche discussioni che abbiamo avuto sono state su come fare la pizza.

Romina la fa così dietetica che sul piatto mi mette un pomodoro schiacciato con un cappero sopra, senza pasta, senza lievito, senza pizza”, ha dichiarato Greggio. I due avrebbero trascorso serenamente la quarantena insieme, e talvolta si sarebbero collegati in videochiamata con i figli del conduttore (trasferitisi a Londra).