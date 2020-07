La trasformazione di Joseph Sanchez: l'attore di Veneno ha deciso di diventare donna.

L’attore della serie tv Veneno, Joseph Sanchez, ha deciso di sottoporsi a svariati interventi chirurgici per ottenere un aspetto femminile e ha deciso di farsi chiamare Jedet.

Joseph Sanchez diventa Jedet: l’annuncio

L’attore 28enne Joseph Sanchez Izquierdo ha annunciato a mezzo social che si sarebbe sottoposto a un intervento facciale e al seno per assumere l’aspetto di una donna: l’attore ha deciso che d’ora in avanti il suo nome sarà Jedet e sta completando il percorso per diventare a tutti gli effetti una donna.

“Mi sento già una donna. Se faccio operazioni e trattamenti ormonali è solo per sentirmi a mio agio e vedere all’esterno quello che sento all’interno”, ha confessato ai fan dei social a proposito della sua decisione.





Jedet, che in passato ha sofferto di bulimia e ha rivelato di aver sofferto moltissimo l’abbandono da parte del padre (avvenuto durante la sua infanzia), ha confessato di non essersi mai sentita a proprio agio nel suo corpo maschile e di aver aspettato molto prima di decidersi finalmente a cambiare vita.

“Sto aspettando questo momento da tanto tempo e ancora non ci credo che stia diventando realtà. Sono ansiosa di vedere il risultato”, ha scritto a proposito degli interventi facciali subiti per ottenere un aspetto più femminile.