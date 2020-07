Luigi Mastroianni sembra essere di nuovo fidanzato. L'ex tronista felice in Sicilia con la nuova fiamma.

Luigi Mastroianni sembra essersi fidanzato di nuovo ed è stato beccato in Sicilia proprio con la sua presunta nuova fiamma. L’indiscrezione arriva da una talpa del Vicolo delle news e per il momento non ci sono né conferme né smentite da parte del diretto interessato.

Dopo la fine della storia d’amore con Irene Capuano, che al momento sta frequentando un nuovo ragazzo, della vita sentimentale dell’ex tronista di Uomini e Donne si è saputo poco e niente. Anche se Mastroianni cerca di mantenere la privacy è davvero impossibile passare inosservato davanti agli occhi attenti delle fan della trasmissione. A quanto pare il ragazzo è fidanzato con una ragazza bionda bellissima.

Luigi Mastroianni è fidanzato

Secondo quanto riportato, Luigi sta passando molto tempo con questa bellissima ragazza a Marzamemi, in Sicilia.

Chi li ha visti insieme afferma che non sembravano atteggiamenti da semplici amici, ma era come se ci fosse qualcosa in più. All’inizio, quando sono stati avvistati, i due stavano ridendo e scherzando insieme, ma la situazione piano piano è diventata più intima, con baci e carezze, proprio come una coppia. Questo avvistamento potrebbe essere la prova che Luigi ha iniziato una nuova relazione.

L’ex tronista potrebbe essere semplicemente all’inizio di una frequentazione, che potrebbe anche finire con la stessa velocità con cui è iniziata. Sono solo i protagonisti della storia a poter dare qualche spiegazione in più ai fan della trasmissione. Sicuramente Luigi Mastroianni deciderà presto di confermare o smentire questa notizia tramite i social network.