Manuela Arcuri prossima concorrente della nuova edizione di Tale e quale show?.

Si sta chiudendo il cast della prossima edizione di Tale e quale show. Il programma di Rai 1, tornerà il prossimo 18 settembre 2020 in prima serata, sempre con la conduzione di Carlo Conti. Il conduttore toscano dovrà vedersela con la corazzata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, sicuramente, non darà vita facile alla Rai.

Proprio per questo motivo, la squadra di Tale e quale show sta lavorando alla chiusura del cast dei personaggi famosi che si cimenteranno in imitazioni canore di alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale nazione e internazionale. Stando alle informazioni in possesso di TvBlog, potrebbe esserci anche l’attrice Manuela Arcuri. “Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente fatta per la presenza di Manuela Arcuri, tra i concorrenti del programma prodotto da Endemol Shine Italy”.





Manuela Arcuri a Tale e Quale?

Per l’attrice de “L’ onore e il rispetto” e di “Pupetta, il coraggio e la passione”, si tratta di un ritorno sulle scene televisive dopo molti anni di assenza. Si era vista solamente per qualche sporadica intervista, in particolare nel salotto di Domenica Live con Barbara d’Urso.

Insomma, per Blogo la trattativa sembra ormai essere chiusa. Aggiunge, poi: “Il nome dell’attrice era stato accostato a Tale e quale show già alcuni giorni fa dal settimanale Oggi e da BubinoBlog”. Intanto, proprio qualche mese fa, era stata la stessa Arcuri a rispondere alla domanda di un fan in modo abbastanza particolare, lasciando presagire che qualcosa bolliva in pentola. “Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio.

Nel frattempo studio canto e inglese”.