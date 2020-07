A seguito dell'acido commento di un hater apparso sui social, Mara Venier ha risposto per le rime alle insinuazioni sulla sua età

Furibonda ma anche grandiosa: stiamo parlando di Mara Venier, conduttrice per eccellenza della domenica di Rai 1. Lasciatasi finalmente alle spalle il gesso sul piede fratturato, la frizzante veneziana è dunque tornata a camminare. Così ha deciso di condividere i suoi progressi su Instagram, dove ha pubblicato un video direttamente dall’hotel in cui si trova in questi giorni.

Lì si è appunto mostrata nell’atto di passeggiare, alzando anche un po’ il vestito per far vedere la gamba tornata quasi in perfetta salute.

Mara Venier si difende dalle critiche

Tuttavia, uno dei soliti haters del web ha deciso di insultarla proprio per via del gesto di alzarsi la gonna. “Copriti, non hai più niente di bello da mostrare”, ha di fatto scritto un utente, scatenando giustappunto la reazione infuocata della presentatrice veneziana.

La strepitosa risposta di Mara Venier è stata infatti la seguente: “Cara Lucrezia, perché non va leggermente affan***? Orgogliosa dei miei anni”. All’ulteriore replica della leonessa da tastiera, la Venier ha poi fatto la doppietta, non lasciandosi sopraffare dai commenti inutili. In compenso, sono stati moltissimi i messaggi pieni di affetto e stima per lei, ricevuti dai veri fan della splendida 69enne.