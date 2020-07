Marco Carta fidanzato con Sirio: la dichiarazione e il bacio

Marco Carta si gode la sua estate felice con il fidanzato Sirio.

Marco Carta è felicemente fidanzato con Sirio e ha voluto condividere questo momento di grande felicità con tutti i suoi follower su Instagram. Il cantante ha pubblicato due foto insieme al fidanzato e per i fan è stata una grande emozione, visto che non ama troppo condividere momenti privati.

Alla vista di queste foto si è scatenato un grande entusiasmo, soprattutto perché i due scatti dimostrano che l’uomo non solo è felice, dopo il lutto che sta cercando di superare, ma ha ritrovato se stesso dopo il coming out. Ora si gode la sua estate all’insegna dell’amore.

Marco Carta fidanzato con Sirio

Le foto del cantante dimostrano quanto sia felice e quanto la coppia sia unita. “La nostra estate che comincia… Sarà bellissima! E la prossima?….. di più” ha scritto Marco Carta, come dichiarazione di amore per il suo compagno. Il cantante nella foto dà un bacio molto tenero a Sirio, mentre nel secondo scatto si mostra semplicemente al suo fianco, pieno di felicità. Due tipiche foto di coppia, che Carta ha voluto condividere con i suoi follower per far sapere loro che sta trascorrendo un’estate davvero molto felice.





Il coming out è stata una scelta difficile per il cantante, ma sicuramente la più giusta che potesse fare. Ora può vivere libero e felice, accanto all’uomo che ama, lasciandosi alle spalle tutte le polemiche sul suo conto. In questo momento di grande felicità è diventato più attivo sui social network, perché ha più voglia di condividere la sua vita privata con tutti i suoi fan.