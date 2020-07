Pierluigi Diaco gela Paolo Ciavarro a Io e Te: il conduttore non ha voluto fare domande su Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro è stato ospite del salotto televisivo di Pierluigi Diaco a Io e Te, ma a sorpresa il conduttore ha “gelato” il suo ospite avvisandolo del fatto che non gli avrebbe rivolto alcuna domanda inerente la sua vita privata.

Paolo Ciavarro e Diaco: l’intervista

Paolo Ciavarro e sua madre, Eleonora Giorgi, sono stati ospiti di Io e Te. A sorpresa però Pierluigi Diaco ha disatteso le aspettative e non ha rivolto all’ex gieffino alcuna domanda inerente la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia: “Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla”, gli ha fatto sapere all’inizio della puntata, e Paolo sembra essersi adeguato benissimo.

Nel corso della puntata si è parlato del rapporto tra Paolo e i suoi genitori, e dell’interesse che l’ex gieffino susciterebbe nelle donne “più grandi” (fatto che ha subito fatto pensare a Clizia, che ha 11 anni più di lui).



Paolo Ciavarro e l’ex moglie di Francesco Sarcina si sono scambiati il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip, e oggi sembrano essere più uniti che mai. I due, dopo mesi di lontananza dovuti al lock down per l’emergenza Coronavirus, si sono rivisti e hanno trascorso insieme le vacanze nella casa di lei, in Sicilia. Paolo avrebbe un ottimo rapporto anche con la piccola Nina, la figlia nata dall’amore tra Clizia e il frontman de Le Vibrazioni.

La bambina oggi ha 5 anni, ed è rimasta a vivere con la madre a Milano.