Pietro su Antonella Elia: “Deve andarsene in una casa di riposo”

Tra le coppie protagoniste della quinta puntata di Temptation Island quella formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata trasmessa martedì 28 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Frase inaspettata di Pietro

Giunto il momento del falò delle fidanzate, Antonella Elia commenta: “È come se Pietro volesse farmi del male. Dice delle cose da sbruffone. Mi dà l’idea che con questa ragazza, che ha baciato, ci stia provando davvero. Non l’ho mai denigrato in nessun modo. Lui, invece, è come se godesse nel denigrare le mie cose private. Rimarca cose che non dovrebbe perché se mi amava tanto da volermi sposare, adesso perché mi odia? Vedo un estraneo.

Oggi ha detto che quando lo vedrò, crollerò. Proprio non mi conosce”. Per la Elia c’è un video in cui Pietro parlando di lei con Lorenzo esclama: “Volevi che stessi a casa mia e venissi ogni tanto a tromb***i“. Poi alla single ha aggiunto: “Lei è una comparsa nella sua vita, è sola. Se perde me è finita”.

Sempre nel corso della quinta puntata di Temptation Island ad Antonella Elia viene mostrato un altro video in cui Pietro Delle Piane afferma: “Una notte la sentivo piangere.

Mi disse ‘Penso che quando morirò mi ricorderanno solo per avere tirato i capelli ad Aida Yespica all’Isola. Partecipa agli show come concorrente e non come presentatrice. Io sono appagato di quello che ho fatto. Sono felice perché sto bene io. Lei è come la bambina che scappa di casa, fa sciocchezze e poi il papà la va a riprendere ma io non sono suo padre e lei non è una bambina.

È lei che è da sola, si deve preoccupare che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andarsene in una casa di riposo. Non io”. Manila dal suo canto commenta: “È impossibile”, mentre Antonella Elia afferma: “Che dire? Andrò in una casa di riposo, starò in compagnia”.