Serena Enardu ha trascorso una notte di puro terrore.

Serena Enardu, che si è commossa parlando di Pago, ha trascorso una notte di puro terrore. Mentre era intenta a guardare Temptation Island ha avuto un incontro ravvicinato che ha aumentato la sua fobia. In casa le ha tagliato la strada una blatta e questo ha fatto salire in lei una sensazione di panico totale.

Su Instagram ha ammesso di avere una vera e propria fobia per gli scarafaggi e ha trascorso l’intera notte a disinfettare tutta la casa. Questo, però, le ha portato non pochi problemi al suo risveglio ed è stata davvero malissimo.

La notte di paura di Serena Enardu

Serena Enardu, che ha avuto una crisi di pianto al compleanno, ha voluto raccontare tutto ai suoi follower, che le hanno dato moltissimi consigli. La donna ha chiesto loro aiuto perché sente il bisogno di sconfiggere questa paura che le ha fatto trascorrere una notte di inferno totale. La sua è una vera e propria fobia, per questo ha trascorso tutta la notte a disinfettare e cercare altri ospiti indesiderati.

“Ho una fobia molto importante per le blatte” ha spiegato Serena, giustificando il motivo per cui ha usato veleni e acidi per tutta la notte. Peccato che questi prodotti hanno avuto un effetto negativo su di lei.





“Ho finito alle quattro.

Mi sono intossicata. Ero gonfissima. Ho inalato l’acido per blatte” ha spiegato l’ex gieffina. La donna ha spiegato di avere anche versato litri di acqua calda nei tubi per evitare che passassero di lì. Alla fine l’ex fidanzata di Pago ha trovato la blatta morta sotto un tubo, per cui può finalmente rilassarsi, anche se un po’ di paura rimane. La Enardu si è resa conto che la sua reazione è stata esagerata, ma ha sottolineato più volte che si tratta di una fobia che ha da molto tempo e che non è ancora riuscita a superare.