Nella quinta puntata di Temptation Island vi è stato il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata trasmessa martedì 28 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, con i due che si sono rivisti in occasione del falò di confronto.

Ecco cosa è successo.

Il falò di confronto

Giunto il momento del falò di confronto, appena arriva Pietro Delle Piane, Antonella Elia afferma: “Pietro ti sei comportato malissimo. Hai detto delle cose che non perdonerò. Avevo intuito che potessi essere anche questo. Non mi va nemmeno di guardarti in faccia. Voglio capire i motivi di questa cattiveria e grettezza. Voglio vedere i video e poi me ne vado. Sei un mostro, dovresti vergognarti“.

La showgirl chiede quindi di poter vedere i video per capire i motivi della rabbia di Delle Piane, con quest’ultimo che dice: “Se ti comporti così, mi alzo e me ne vado”, e Antonella: “Me ne frego”. Delle Piane prova ad andarsene ma Filippo Bisciglia o trattiene. Antonella Elia quindi dice: “Si è visto benissimo quello che sei, nessuno avrà più dubbi”.

La Elia vede i video che tanto hanno fatto arrabbiare Delle Piane e che riguardano il suo fidanzato Fabiano.

Pietro Delle Piane quindi incalza: “Ti avevo chiesto di non parlare del tuo ex. Il fatto che tu me lo riproponga qui significa togliermi la mia privacy”. La Elia quindi replica: “Sapevi benissimo che lo sento quando tu non ci sei”.Lui:”È una questione di rispetto e di mancanza di tatto nei miei confronti”, mentre lei ribatte: “E tu sei un gran cafone. Le cose che hai detto non te le perdonerò mai, manco se passassero vent’anni”.

Pietro a quel punto sbotta: “Io me te magno, la superdonna!”.

Lo schiaffo a Pietro Delle Piane

Dopo aver visto i video con Antonella Elia, ecco quelli con protagonista Pietro Delle Piane. “Io sono arida perché non ho avuto figli?” chiede la Elia, con l’attore che risponde: “Sei arida di tuo”.

Dopo un altro video, Pietro si difende: “Ho raccontato certe cose perché avevi cominciato tu. Io non esco come un cogl*** da qua, usciamo come due cogl***”. “Non mi sfidare, non iniziamo perché sennò continuo, Antonella”. Per poi aggiungere: “Non ti devi arrabbiare se dico che di notte piangi. Volevo stare tranquillo, mi hai costretto a fare questo. Non esco fuori da qui con le orecchie basse. Non lo permetto a nessuno”.

In seguito viene mostrato il filmato in cui si vede Pietro raccontare a Lorenzo del bacio ad una delle tentatrice. Antonella Elia quindi dice: “Non mi toccare, schifoso” e parte lo schiaffo a Pietro Delle Piane. Non resta quindi che attendere la prossima puntata per vedere se i due usciranno assieme oppure no.