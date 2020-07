I rumors sulla relazione tra Adriana Volpe e Roberto Parli continuano imperterriti: l'ultima segnalazione sul marito dell'ex gieffina

Da quando Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, il gossip non ha mai smesso di lanciare insinuazioni sulla relazione col marito Roberto Parli. Si vocifera nella fattispecie da mesi di una profonda crisi di coppia nonché di una possibile separazione, inizialmente attribuita allo sbandamento della presentatrice per l’ex coinquilino Andrea Denver.

Entrambi, tuttavia, hanno sempre smentito tale eventualità, ribadendo a gran voce di essere solo buoni amici.

La stessa Adriana Volpe, considerati i rumors così insistenti, aveva replicato con enfasi che tra lei e il marito andasse tutto a gonfie vele. Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore la coppia è tornata a far parlare di sé per via di un video decisamente particolare pubblicato da Roberto Parli sul suo profilo Instagram.

Nella clip in questione si vede per la precisione l’uomo a torno nudo all’interno di un locale di Lugano mentre abbraccia lascivamente una sexy cantante latina.

Come si vede dal video, i due stanno cantando insieme muovendosi a ritmo di musica.

L’artista in questione si chiama Stefany ed è una cantante latino-americana ancora non molto conosciuta seppur molto giovane. Si suppone che se l’imprenditore ha caricato il suddetto contenuto sul suo canale pubblico, la moglie ne sarà stata al corrente… In ogni caso, la storia continua…