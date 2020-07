Anna Boschetti, lo sfogo: “Chi tocca le mie figlie lo querelo”

Anna Boschetti travolta da un'ondata di critiche per il suo comportamento a Temptation Island: lei minaccia di sporgere querela.

Anna Boschetti ha infranto il regolamento di Temptation Island? Prima della fine del programma la fidanzata di Andrea Battistelli si è sfogata attraverso il profilo social di un amico, rivelando che sporgerà querela contro tutti coloro che abbiano insultato lei e le sue figlie tramite social (per quanto accaduto a Temptation).

Anna Boschetti: lo sfogo

Anna Boschetti si è sfogata in un video social diffuso da un suo conoscente e ha minacciato che, non appena riprenderà possesso dei social (vietati ai concorrenti di Temptation Island fino alla fine dell’edizione) sporgerà querela contro i suoi haters. La donna sarebbe stata travolta da una vera e propria raffica d’insulti via social, e sarebbero giunte anche minacce e frasi irripetibili nei confronti delle sue figlie.

“Neanche immaginano quello che gli può succedere. Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale.

Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. (…) Mi hanno proprio rotto il caz**. Da giovedì se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me”, ha dichiarato Anna.

All’interno del programma la Boschetti non ha ottenuto molti consensi da parte del pubblico, e in tanti l’hanno accusata a mezzo social di essere interessata unicamente a spillare soldi al fidanzato, Andrea Battistelli.