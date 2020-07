Antonella Elia ha perso entrambi i genitori in tenera età: il drammatico racconto dell'ex gieffina sulle cause della loro scomparsa

Senza dubbio Antonella Elia è la protagonista numero uno della 7a edizione di Temptation Island, a cui sta partecipando insieme al fidanzato Pietro delle Piane. Tuttavia abbiamo imparato a conoscerla meglio soprattutto durante la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip, dove sono venute a galla molte notizie sconcertanti riguardanti la sua vita privata.

Sapevamo infatti che l’ex ragazza di Non è la Rai ha perso entrambi i genitori molto presto, senza tuttavia conoscere nel dettaglio le cause della loro morte.

Antonella Elia: rivelazioni dolorose

Ecco che proprio la stessa Antonella Elia si è trovata a raccontare come sono scomparsi i suoi genitori. La madre è venuta a mancare quando lei aveva solo un anno e mezzo. Il padre è invece deceduto quando lei aveva 14 anni, a causa di un tremendo incidente mentre si trovava insieme alla compagna Paola.

Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, l’ex spalla di Raimondo Vianello ha spesso parlato della tragica morte del genitore, aprendo il proprio cuore agli altri inquilini del noto reality show di Canale 5.





Antonella aveva anche affrontato l’argomento relativo alla compagna di suo padre, Paola, sopravvissuta all’incidente.

La donna si era infatti sentita in colpa per come si erano svolti i fatti e da quel momento i rapporti tra le due sono andati pian piano sgretolandosi.