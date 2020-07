Un recente apprezzamento di Belen per una foto di Andrea Iannone sui social fa crescere il sospetto di un possibile riavvicinamento

L’estate 2020 è decisamente contrassegnata dal gossip per Belen Rodriguez. Continuano difatti le indiscrezioni sulla rottura con Stefano De Martino, anche se un recente gesto della soubrette argentina ha sorpreso tutti. Se lei continua a ritornare sulla questione, l’ex marito resta invece ancorato al suo silenzio, lasciandosi coinvolgere in una guerra fredda a colpi di nuove liaison.

Così, nel mentre, tra la conduttrice di Tu si que vales e il suo ex Andrea Iannone pare essere tornato il sereno…

Belen apprezza Iannone sui social

Qualche settimana fa proprio il pilota di Moto Gp era stato paparazzato insieme alla splendida argentina, quando era già in corso la crisi con De Martino. Belen, dal canto suo, aveva seccamente smentito ogni tipo di riavvicinamento sentimentale con il centauro. Anche quest’ultimo aveva del resto affermato di non aver bisogno di notizie di gossip, sottolineando come quell’incontro fosse stato del tutto casuale.





Ad ogni modo, a distanza di qualche tempo e soprattutto dopo le vicende con il ballerino, torna ora a riproporsi il sospetto di un possibile riavvicinamento tra i due. Belen ha infatti recentemente lasciato un cuoricino rosso sotto l’ultimo scatto di Iannone condiviso su Instagram.

Non si tratta chiaramente di nulla di compromettente, ma i fan hanno subito drizzato le antenne. Ecco dunque lo scatto in questione dello sportivo: