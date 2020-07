Un recente scatto di Bianca Guaccero con un bikini leopardato ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan di Instagram

Negli ultimi giorni Bianca Guaccero sta letteralmente facendo la felicità dei suoi fan con scatti fotografici e clip della sua estate. Tra divertenti momenti con le amiche e altri in pieno relax, la conduttrice e attrice pugliese sembra essere rinata nella bella stagione.

Visualizza questo post su Instagram Vi auguro una splendida giornata! ☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 27 Lug 2020 alle ore 3:03 PDT

Dopo aver vissuto anche lei una quarantena reclusa in casa, Bianca Guaccero ha ora deciso di passare le sue vacanze nell’amata Puglia, forse persino insieme a un nuovo amore…

Visualizza questo post su Instagram Buon giorno a tutti! ☀️☀️☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:03 PDT

Bianca Guaccero strabilia i fan

Tra gite in barca e sere sfrenate con minidess sfavillanti, nel look della conduttrice non mancano certo i bikini, accessori fondamentali per i suoi calienti selfie. Ecco che così l’ultimo suo post recentemente apparso su Instagram ha incendiato il web. Lo scatto in questione la vede immortalata con un due pezzi leopardato, che svela la perfezione del fisico di Bianca Guaccero, abbinato a uno smalto rosso fuoco.

Il tutto, insieme a un’abbronzatura da 10 e lode, è stato immensamente apprezzato dai follower, che hanno invaso il profilo della loro beniamina con messaggi di apprezzamento e like a non finire.