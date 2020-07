Nella giornata mondiale dell'amicizia Caterina Balivo ha fatto un incontro davvero speciale sulla spiaggia.

Caterina Balivo si sta godendo la pausa estiva a Gaeta, luogo in cui era solita recarsi in vacanza durante l’adolescenza e in cui ora è tornata con le amiche e le sue sorelle. Sulla spiaggia la conduttrice ha fatto un incontro davvero speciale.

Caterina Balivo: l’incontro a sorpresa

Proprio nella giornata dedicata all’amicizia, Caterina Balivo ha incontrato un’amica di vecchia data sulla spiaggia, a Gaeta, e ha sorpresa ha condiviso il momento con i suoi fan. La conduttrice si trova in vacanza con le sorelle ed alcune amiche, e sui social ha condiviso una carrellata di foto dedicate alle sue più care amiche.

La conduttrice ha da poco festeggiato con tutta la famiglia il matrimonio di sua sorella Sarah, che si è sposata a Favignana. Per l’occasione lei e suo marito, Guido Maria Brera, si sono recati sull’isola e Caterina Balivo ha incantato i fan con l’elegante mise da lei sfoggiata il giorno del matrimonio.

La conduttrice, che ha da poco detto addio a Vieni da Me, ha rivelato che questi per lei sono stati mesi difficili: l’emergenza Coronavirus e la reclusione forzata in casa – insieme ai figli piccoli, Guido Alberto e Cora – ha fatto sentire la conduttrice triste e in ansia. Per il momento Caterina Balivo non ha confessato quali saranno i suoi prossimi progetti in tv e attualmente si starebbe godendo le vacanze al femminile (e in compagnia dei figli).

Durante l’emergenza lei e suo marito hanno rivelato di dormire in case separate per paura di un eventuale contagio.