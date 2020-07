Amore al capolinea tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole: la conferma di una fonte vicina alla coppia.

Giulia Cavaglià e Francesco Solo si sono lasciati? Da settimane il rumor imperversa sui social e a quanto pare finora nessuno dei due diretti interessati avrebbe smentito la notizia. Secondo una fonte vicina alla coppia la storia d’amore sarebbe giunta al termine.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole lasciati

Sarebbe naufragata la storia d’amore tra l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, e il fidanzato Francesco Sole. Da settimane i due non si fanno vedere insieme sui social, e inoltre Amedeo Venza avrebbe confermato che tra i due oggi non ci sarebbe più alcuna liaison. Da giorni sia Francesco Sole sia Giulia Cavaglià scrivono messaggi a dir poco tristi sui social, segno per i fan che i due si sarebbero lasciati davvero.





Fino ad un mese fa la storia d’amore tra i due sembrava procedere a gonfie vele, nonostante qualche diverbio: ad esempio Francesco Sole aveva postato per sbaglio un video dove Giulia Cavaglià appariva senza veli e con le parti intime in bella mostra.

Il ragazzo lo aveva condiviso per errore e si era immediatamente scusato con la fidanzata, che nonostante questo si era piuttosto offesa con lui. Nonostante questo episodio Giulia Cavaglià ha sempre affermato di aver finalmente trovato la serenità accanto a Francesco e di essere più innamorata che mai. I due spiegheranno cosa sia accaduto tra loro? E soprattutto, confermeranno la notizia della rottura dopo che in tanti gli hanno chiesto la verità via social?