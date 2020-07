Guglielmo Scilla si confessa con i fan: tra lui e il fidanzato Luigi la storia d'amore è finita prima del lock down.

Guglielmo Scilla, noto sui social come Wilwoosh, ha confessato che tra lui e il fidanzato Luigi la storia d’amore è finita. Lo Youtuber ha risposto alle domande dei fan, che da giorni erano ormai certi che qualcosa non andasse più tra i due.

Guglielmo Scilla e il fidanzato lasciati

Tra Guglielmo Scilla e il fidanzato Luigi la storia d’amore è naufragata. A confessarlo è stato lo stesso Youtuber, che ha rivelato che la liaison sarebbe giunta al termine prima del lock down ma che finora non si sarebbe sentito pronto a parlarne apertamente con i fan. “Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi”, ha affermato, rispondendo alle insistenti domande dei fan.

Wilwoosh ha anche dichiarato che il loro amore è “durato quanto doveva durare”, ha affermato che al momento non si sentirebbe pronto per affrontare una nuova storia d’amore.





Fino ad oggi lo Youtuber aveva preferito glissare sulle domande dei fan inerenti la sua rottura con Luigi, con cui era uscito allo scoperto appena un anno e mezzo fa.

Per anni Wilwoosh non ha neanche dichiarato apertamente il suo orientamento, ma quando lo ha fatto ha ottenuto il pieno consenso dei fan: lo Youtuber ha deciso di fare coming out con un ironico video sui social, suo canale di comunicazione preferito fin da quando era adolescente. In tanti sono rimasti dispiaciuti per la fine della storia d’amore tra lui e Luigi, e a Wilwoosh sono stati inviati molti messaggi d’affetto e di solidarietà per questo momento non particolarmente semplice.