Heather Parisi ha lanciato una nuova stilettata nei confronti della "eterna rivale" Lorella Cuccarini: le parole della showgirl americana

Tra ruggini del passato e possibili riconciliazioni, ecco arrivare nuove frecciate fra le due star del ballo Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La prima ha infatti precisato: “Non riesco a capire il percorso di Lorella… Come può essere arrivata a condividere questo pensiero? Eppure ai gay deve molto, l’hanno osannata, sono stati i suoi fan più fedeli”.

Così ha dunque esternato la professionista californiana, precisando che nel loro ambiente ci sono tante persone dichiaratamente omosessuali.

Parisi-Cuccarini, nuovo attacco

“Forse è sempre stata omofoba e lo nascondeva”, ha continuato ancora la showgirl statunitense, che per anni è stata giudicata la rivale della “più amata degli italiani”. Tra loro non è infatti mai corso buon sangue, nonostante il tentativo di riappacificarsi con la trasmissione Nemicamatissima, andata in onda su Rai 1 il 2 e il 3 dicembre 2016.





Insomma, le due showgirl non ce la fanno proprio ad andare d’accordo. Erano gli ormai lontani anni 80 quando Pippo Baudo le lanciò entrambe nel rutilante universo dello spettacolo. Anche se hanno lavorato insieme in diverse occasioni, l’attrito tra loro è sempre stato tangibile.

Finora, ad ogni modo, le loro rivalità sono sempre state tutte legate a vicende avvenute sul palcoscenico. Questa volta, invece, a far andare su tutte le furie Heather Parisi è stato per l’appunto il like di Lorella Cuccarini a un articolo di Marco Gervasoni dove si criticava la legge che contrasta l’omotransfobia.