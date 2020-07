Laura Chiatti fan di Gemma Galgani? La confessione a sorpresa dell'attrice, accanita spettatrice di Uomini e Donne.

A sorpresa Laura Chiatti ha confessato di essere una fan sfegatata di Uomini e Donne e Temptation Island. Oltre ad essersi identificata in uno dei protagonisti dell’ultima edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia, l’attrice avrebbe una vera e propria venerazione per Gemma Galgani.

Laura Chiatti, la confessione su Gemma

Laura Chiatti ha rivelato di essere un’accanita seguace di Temptation Island e Uomini e Donne. Oltre a sentire la nostalgia del programma condotto da Maria De Filippi, e alla curiosità per la vicenda che ha visto protagonista Gemma Galgani e l’ufficiale 26enne Nicola Vivarelli, Laura Chiatti ha infatti dichiarato di avere una vera e proprio ammirazione per la dama torinese: “Io d’estate muoio un po’ senza Uomini e Donne, voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso.

Io amo Gemma perché ho amiche a 40 anni che sono disilluse mentre lei, a 70 anni, è ancora carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire”, ha dichiarato Laura Chiatti.





Per quanto riguarda Temptation invece l’attrice ha confessato di aver trovato che Valeria e Ciavy fossero drammatici e divertenti al tempo stesso (visto che entrambi non avrebbero detto niente di bello l’uno sull’altra) e per finire ha svelato che si immedesimerebbe in particolar modo in Valeria: “Ho cercato di rispondere attraverso lei ad una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi lì apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?”, ha dichiarato ironica Laura Chiatti.