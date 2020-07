Dopo la fine del lockdown da Covid-19 non si è più saputo nulla di Luca Laurenti: cos'è successo alla popolare spalla di Bonolis?

Il periodo estivo, si sa, è costellato nonché caratterizzato dalle notizie di gossip. Con più tempo a disposizione, si ha infatti modo di seguire più da vicino le vicende dei personaggi famosi, anche grazie alle imprese spesso rocambolesche dei paparazzi che seguono i vip dappertutto in vacanza.

Tuttavia di Luca Laurenti non si hanno più notizie dall’inizio della quarantena, né tanto meno da quando è stato messo fine, almeno per il momento, al lockdown da coronavirus.

Luca Laurenti sparito dopo il lockdown

Cos’è dunque successo alla popolare spalla di Paolo Bonolis? Questa è la domanda che tutti i fan si stanno facendo, cercando peraltro di interpellare persino la moglie dello showman, Raffaella Ferrari. I due sono però entrambi molto riservati in merito alla loro vita privata, quindi anche sui loro rispettivi profili social non ci sono molte informazioni da cui prendere spunto.

L’ultimo post di Luca apparso su Instagram in ordine di tempo è quello pubblicato il 14 giugno scorso, in occasione del compleanno del presentatore romano.

Visualizza questo post su Instagram Tantissimi auguri di buon compleanno amico mio!!!!! Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial) in data: 14 Giu 2020 alle ore 10:28 PDT

Al momento non ci è dunque dato sapere cosa ne sia stato di Luca Laurenti né se sia in compagnia di sua moglie.

Già qualche tempo fa, parlando proprio della vita privata del collega, lo stesso Bonolis aveva confermato come l’artista fosse appunto super riservato, vivendo un po’ come un eremita. Possiamo quindi immaginare che Luca sia in vacanza insieme alla consorte, godendosi l’anonimato magari in qualche splendida isoletta sperduta.