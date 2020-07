Monica Setta ha confessato di aver avuto una storia d'amore con un politico molto potente.

Monica Setta si svela e parla di una storia d’amore avuta con un potente politico. La conduttrice di UnoMattina in Famiglia, con Tiberio Timperi, ha deciso di parlare di sé e di svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo tanti anni dietro le quinte come autore di Rai ragazzi, è stato molto apprezzato e la donna si è lasciata andare a qualche confidenza particolare.

Monica Setta e il politico

Monica Setta ha parlato di se stessa e anche della politica. La donna non ha voluto svelare quali sono le sue simpatie o le sue preferenze politiche, ma ha raccontato di essere una buona amica di Matteo Salvini.

In Rai è stata l’unica conduttrice “sovranista” ad essere confermata nello stesso programma per il nuovo palinsesto. “Non ho mai detto per chi voto. In Rai c’è meno politica di quanto si creda” ha spiegato la conduttrice.





“Ho detto no all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip” ha aggiunto la conduttrice, spiegando che era stata contattata per partecipare a questi famosi reality show.

Mara Venier, Barbara D’Urso e l’ex direttore di Rai Uno, Teresa De Santis sono le tre donne a cui si sente di dover dire grazie, come ha svelato nella sua intervista a Panorama. La conduttrice ha svelato anche di aver avuto una lunga storia d’amore con un politico potente di un partito di sinistra. “Il nome non lo posso fare, per evidenti ragioni di riservatezza. Aggiungo solo che è un uomo del nord molto prestante e fascinoso” ha dichiarato.

Chi sarà?