Una recente soffiata sui social avrebbe rivelato scottanti novità sulla storia tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani: l'addio è definitivo?

L’ultima indiscrezione sulla popolare quanto chiacchieratissima coppia formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani è arrivata niente meno che da una fan di Uomini e Donne. Deianira Marzano, nota web influencer, ha infatti pubblicato una nuova segnalazione sui due protagonisti del Trono Over, lanciando nel più completo marasma gli ammiratori della trasmissione.

Galgani-Vivarelli, quali novità?

La beffarda blogger, sempre foriera di scoop esclusivi, ha riportato testualmente il messaggio ricevuto da una fan. Sembra che quest’ultima abbia di fatto incontrato Nicola Vivarelli di persona, facendosi un selfie con lui. La fan gli avrebbe quindi chiesto anche di Gemma Galgani, al che lui avrebbe risposto che è una perdita di tempo.

Tali parole potrebbero essere state scelte dal cavaliere per mettere fine al chiacchiericcio mediatico sulla sua relazione con la dama torinese?

Al contrario, se l’amara segnalazione fosse vera, non prometterebbe nulla di buono per il futuro della coppia del parterre senior, spesso messa in discussione per la loro grande differenza di età.

La follower della Marzano ha inoltre svelato un altro spoiler per la prossima edizione di Uomini e Donne. Sempre riferendosi al bel marinaio 26enne, pare che lui le abbia anche detto che a settembre si lasceranno definitivamente. Nicola e Gemma si diranno davvero addio?