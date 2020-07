Una Patty Pravo senza veli, in versione "miss maglietta bagnata", ha letteralmente mandato in estasi i fan: la foto della splendida 72enne

Patty Pravo ha messo in pratica la sua “pazza idea”, ossia quella di postare una foto in versione miss maglietta bagnata sui suoi canali social principali. Così su Instagram, Facebook e Twitter la popolarissima cantante veneta ha fatto in poco tempo il boom di like e visualizzazioni.

“L’età è solo un numero”, hanno commentato di fatto i fan, che conoscendo bene quella dell’artista (72 anni!) hanno innegabilmente sottolineato come la porti splendidamente. La fotografia in questione vede dunque la nota “ragazza del Piper” immersa nel mare, con indosso solo una maglietta bianca bagnata che lascia chiaramente vedere il suo meraviglioso décolleté.

Visualizza questo post su Instagram 🌊🌊 #mare #pattypravo #estate2020 Un post condiviso da Patty Pravo (@patty_pravo_official) in data: 29 Lug 2020 alle ore 7:57 PDT

Patty Pravo splendida a 72 anni

I tantissimi ammiratori hanno sommerso Patty Pravo con una valanga di complimenti, definendola un capolavoro e una meraviglia, nonché “stupenda”, “bellissima”, “favolosa” e “mitica”. Al secolo Nicoletta Strambelli, la cantante è nata il 9 aprile 1948 a Venezia. Oggi ha dunque superato la soglia dei 70 anni, ma mantiene ancora intatto tutto il fascino che l’ha sempre caratterizzata durante la sua lunga quanto fortunata carriera.

Tra le tantissime cose, ha partecipato a dieci edizioni del Festival di Sanremo raggiungendo nove volte la finale.