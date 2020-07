Sonia Bruganelli è stata travolta dalle critiche per l'orologio d'oro da lei sfoggiato.

Sonia Bruganelli si è mostrata sui social con un appariscente orologio d’oro ed è stata travolta, come sempre, da un’ondata di critiche da parte dei fan.

Sonia Bruganelli: le critiche

Accappatoio bianco candido e orologio d’oro: i due dettagli sono bastati a far sorgere una vera e propria bufera contro Sonia Bruganelli, che più volte sui social è stata presa di mira dagli haters per i suoi “sfoggi di ricchezza”.

“Cafona burina coatta arricchita vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te!”, le ha scritto qualcuno, a cui hanno fatto seguito molti altri messaggi da parte degli haters.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 27 Lug 2020 alle ore 8:07 PDT





Sonia Bruganelli ha preferito non rispondere ai commenti di questo tenore e del resto, già in passato, ha rivelato di essere intenzionata a postare ciò che voleva sui social senza dare retta ai detrattori.“I soldi che spendo sono miei, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, le spese per l’affitto, piuttosto che luce, gas, perché ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità, posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”, ha dichiarato lei a proposito delle numerose critiche che le sono giunte in passato a proposito di scarpe o abiti griffati da lei indossati.

Sonia Bruganelli ha anche affermato che sarebbe rimasta delusa dal fatto che molti dei suoi detrattori sarebbero donne: “attacchi maschilisti che davvero non fanno onore al genere cui appartengono”, ha dichiarato.