I fan dei social in delirio: Aida Yespica fa il pieno di like con un abito rosso dallo spacco vertiginoso

Aida Yespica ha fatto il pieno di like mostrandosi con un abito rosso dallo spacco vertiginoso: i fan dei social hanno riempito la foto di complimenti per la bellezza della modella.

Aida Yespica, lo spacco vertiginoso

Ha da poco superato un periodo difficile Aida Yespica: a causa di problemi burocratici e dell’emergenza Coronavirus, la modella non ha potuto vedere suo figlio Aaron per diversi mesi (il ragazzino abita con suo padre, oltreoceano).

Ora per fortuna la serenità sembra essere tornata per la Yespica, che sui social ha sedotto i fan con un seducente vestito rosso.

Visualizza questo post su Instagram Guarda sempre più in là di dove arrivano gli occhi🌸 Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT





Aaron è nato dalla relazione che la modella ha avuto con Matteo Ferrari, e in passato tra i due c’è stata una dura battaglia legale per ottenere l’affidamento del bambino. “Lui mi ha mandato i documenti per avere l’affidamento esclusivo. Si era già preparato negli anni precedenti, me lo volevo togliere. La battaglia legale l’ho vinta io però, ho diritto di vederlo quanto il padre. Fino a poco tempo fa i rapporti con Matteo erano buoni”, ha raccontato la modella nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Aida ha anche confessato di essere tornata in Italia per lavorare, ma di aver sofferto moltissimo la lontananza dal suo bambino. Dopo la relazione col padre di suo figlio Aida è stata legata per diverso tempo al modello Geppy Lama, mentre oggi risulta essere single.