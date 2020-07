Chi è Andrea Fachinetti? Il figlio "più piccolo" dell'attrice Ornella Muti ha sempre mantenuto un profilo più defilato rispetto al resto della famiglia.

Chi è Andrea Fachinetti? Il terzo, e più piccolo, figlio dell’attrice italiana Ornella Muti, avuto con l’ex marito Federico Fachinetti, è un semplice ragazzo di 32 anni. Andrea, a differenza della sorella Naike Rivelli e della mamma, ha deciso di mantenere un profilo più defilato.

Dopo un passato da attore e da modello, il ragazzo ha deciso di dedicarsi a una delle sue più grandi passione: la produzione di film.

Chi è Andrea Fachinetti?

Il ragazzo, nato a Roma nel 1987, si è fatto conoscere principalmente al grande pubblico, oltre al nome importante della madre, per la sua partecipazione all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express. Nel cast della quarta edizione, quella del 2015, Andrea ha formato la coppia #Fratellosorella, appunto, con sua sorella Naike.

Il ragazzo, però, non vanta solo apparizioni sul piccolo schermo ma anche sul grande. Come quella di attore avvenuta per il film, nel 2010, Genitori & Figli: agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi in cui ha rivestito i panni di Luigi, personaggio figlio di Michele Placido e Margherita Buy. Malgrado l’ampio curriculum nel mondo dello spettacolo, Andrea vorrebbe diventare regista. Questo suo grande sogno sarebbe nato, non solo dalla forte presenza della mamma, ma anche per le passate esperienze e quella voglia di lavorare con i più grandi del cinema italiano.

Fallito, quindi, il tentativo di avere una laurea in Economia alla Luiss di Roma, fortemente voluta da entrambi i suoi genitori, Ornella ha deciso di appoggiare le idee del figlio e di farlo studiare in America presso la New York Film Academy per imparare e diventare uno dei migliori registi. Dal passato di Andrea, però, spunta anche una carriera da modello. Infatti, il trentaduenne può vantare di aver solcato nel 2014 una delle più importanti passerelle della moda italiana: Armani.

In generale, rispetto alla sorella Naike, che è sempre al centro di polemiche per via delle sue uscite social come quella di mostrarsi nuda, Andrea sembra essere più timido, riservato e concentrato sulla sua carriera. Sulla sua vita sentimentale è legato da diverso tempo con una ragazza.