Ashley Graham mostra le smagliature dopo il parto: “La stessa me”

Ashley Graham ha fatto il pieno di like con uno scatto in bikini dove ha messo le smagliature in bella mostra.

Ashley Graham ha sempre avuto un rapporto positivo col proprio corpo e sui social è diventato un modello di Body Positive anche per le sue giovani fan. Dopo la nascita di suo figlio Isaac la modella ha mostrato ai fan le smagliature che le sono rimaste sulla pancia.

Ashley Graham, le smagliature

Modella curvy di fama internazionale, Ashley Graham è orgogliosa del proprio corpo, e sfoggia le sue curve prorompenti e le smagliature postparto senza vergogna o imbarazzo. “La stessa me, ma con più storie”, ha scritto nella didascalia di un suo scatto dove mostrava il suo corpo subito dopo il parto. La modella ha fatto il pieno di like con uno scatto in costume – e le smagliature in bella vista – dove ha lasciato intendere di essersi goduta una bella giornata all’aria aperta col suo bambino (nato a gennaio) e il marito, Justin Ervin.

In tanti hanno fatto i complimenti alla modella per le sue parole e per la sua straordinaria bellezza, difetti compresi. Dopo la nascita del suo bambino la modella ha rivelato quanto i cambiamenti del suo corpo durante la gravidanza l’abbiano fatta riflettere sulla bellezza della vita:

“Non è stato facile accettare il mio corpo in gravidanza, ma è di sicuro un promemoria che ci fa capire quanto i nostri corpi siano fantastici perché, generano la vita, sono così grata al mio corpo, è così vero”, ha affermato.