Il flirt tra Belen Rodriguez e Michele Morrone continua durante l'estate.

Il flirt tra Belen Rodriguez e Michele Morrone sembra andare avanti a gonfie vele. A lanciare questa bomba di gossip è stato il settimanale Chi, che ha svelato che la showgirl argentina avrebbe già lasciato il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi e sarebbe propensa ad accettare il corteggiamento del bellissimo attore Michele Morrone.

I due sembrano essersi scambiati diversi messaggi e lui ha iniziato un corteggiamento molto intenso.

Belen Rodriguez e Michele Morrone

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Belen Rodriguez, che ha destabilizzato i suoi fan, avrebbe un nuovo corteggiatore famoso. Stiamo parlando dell’attore Michele Morrone, molto amato dalle donne, che pare la stia corteggiando da diversi giorni. Morrone sta ottenendo un grande successo grazie al film 365 giorni di Netflix, che segue la scia di 50 Sfumature di Grigio, e sembra essere molto interessato alla showgirl argentina.

I fan sembrano approvare questo nuovo flirt, sottolineando che sono entrambi bellissimi.





“La novità è che c’è un nome famoso tra i nuovi corteggiatori di Belen Rodriguez, si tratta di Michele Morrone, l’attore del momento grazie al film Netflix 365 giorni.

Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina” si legge sul settimanale. Amedeo Venza ha aggiunto che i due starebbero progettando un weekend insieme, cercando di rimanere il più possibile nascosti. L’estate è davvero molto calda per Belen Rodriguez, che è finita al centro di una polemica con Chiara Ferragni.