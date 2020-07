Molto probabilmente Boris 4 si farà: il cast ha annunciato che gli attori sono pronti a tornare sul set molto presto.

In molti se lo chiedono e la risposta è quasi ufficiale: Boris 4 molto probabilmente si farà. A confermarlo è stato lo sceneggiatore della serie Luca Vendruscolo che durante un evento della rassegna romana “Il cinema in piazza” ha ammesso che la squadra sta lavorando seriamente per dare luce ad un nuovo ciclo di puntate.

Boris 4 si farà?

La domanda sulla quarta stagione di Boris era pressoché inevitabile ed è stata ripetuta anche ad Alessandro Tiberi, Andrea Sartoretti e Massimo De Lorenzo, membri del cast che si trovavano all’evento per presentare il loro nuovo progetto Piovono Mucche. Il presentatore della serata ha quindi chiesto come avessero risposto ad un nuovo Boris e, se Sartoretti ha ammesso che “un semino c’è“, Vendruscolo ha ammesso che “abbiamo deciso di provarci molto seriamente“.

Gli ha fatto eco Tiberi, il quale ha sottolineato come non solo tutto il cast sia pronto a tornare sul set, ma che lo farà per davvero molto presto. In ogni caso sarà qualcosa fatto in ricordo di Mattia Torre, sceneggiatore e regista della fuori serie italiana venuto a mancare nell’estate del 2019 e alla cui memoria era dedicata l’intera serata a cui il cast ha partecipato.

“Il principale ostacolo a fare qualunque incarnazione di Boris è che il tavolo manca di una gamba molto, molto importante. Se riusciremo a fare qualcosa per cui Mattia, da lassù, non ci sputerebbe in faccia, allora lo realizzeremo. Spero“, ha concluso Vendruscolo. Resta ora da attendere per capire se quanto affermato possa effettivamente tramutarsi in realtà e se davvero la serie lasciata interrotta nel 2010 possa avere un seguito.