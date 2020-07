Elodie ha spiegato perché lei e Marracash per il momento abbiano deciso di non andare a vivere insieme.

Elodie si è da poco trasferita in un nuovo appartamento e ha spiegato perché lei e il fidanzato Marracash – nonostante abbiano trascorso insieme il periodo della quarantena – hanno deciso di non andare a convivere per il momento.

Elodie e Marracash: la convivenza

Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus Elodie ha fatto le valigie e ha lasciato la casa di Marracash. La giovane cantante – che si è da poco trasferita in un nuovo appartamento tutto per lei – ha rivelato perché per il momento lei e il fidanzato abbiano deciso di non andare a convivere. In molti hanno subito pensato che tra i due potesse esserci una crisi in corso, e invece Elodie ha chiarito: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi.

E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, ha affermato. La cantante ha anche spiegato che sia lei che il fidanzato avrebbero due caratteri forti e che per questo, per loro, non sarebbe sempre tutto rose e fiori. Durante la quarantena tra i due ci sarebbe stata qualche discussione – come in qualsiasi relazione di coppia – e a tal proposito la cantante ha affermato: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti.

Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata.”





La coppia sta insieme dall’estate del 2019 (quando si sono incontrati la prima volta sul set di Margarita) e oggi sembra che la relazione proceda liscia come l’olio, nonostante per il momento i due abbiano deciso di non fare progetti riguardanti la convivenza o il mettere su famiglia.

Elodie ha dichiarato di essere profondamente innamorata del fidanzato e di esser stata lei a invitarlo a uscire la prima volta, dopo che è scoccata la scintilla.