Jasmine Carrisi: “I miei genitori sono entrambi severi”

Al Bano e Loredana Lecciso sono genitori severi? La confessione della figlia Jasmine.

Jasmine Carrisi, la giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha debuttato come cantante e ha rivelato il suo pensiero sul tipo di educazione che le avrebbero impartito i suoi genitori.

Jasmine Carrisi: il rapporto con i genitori

Al Bano e Loredana Lecciso sono genitori severi? A quanto pare sì, e a rivelarlo sarebbe stata la loro figlia più piccola, Jasmine Carrisi.

“Papà ci tiene allo studio, mentre la mamma si preoccupa soprattutto quando esco. Lei è più severa nel privato”, ha affermato la ragazza che di recente ha debuttato col suo primo singolo, Ego, seguendo le orme di papà Al Bano. Jasmine è la figlia più piccola che il cantante di Cellino San Marco ha avuto insieme a Loredana Lecciso. Dall’unione tra i due è nato anche il fratello di Jasmine, Albano Jr detto Bido.

Al Bano ha poi altri 4 figli nati dal suo precedente matrimonio con Romina Power (Ylenia – tragicamente scomparsa – Yari, Cristél e Romina Jr). Da anni si vocifera che tra la compagna di Al Bano e la sua ex moglie non corra buon sangue, voce mai smentita dalle due dirette interessate (che anzi più volte si sono lanciate frecciatine in diretta tv).



Jasmine Carrisi, che il 15 giugno 2020 ha compiuto 19 anni, dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus ha presentato sui social il suo fidanzato: Alessandro Greco. I due, a quanto pare, sono più felici e innamorati che mai (e chissà se papà Al Bano è severo anche col fidanzato della figlia!)