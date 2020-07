Mariana Rodriguez ha svelato tutta la verità su Stefano De Martino.

Stefano De Martino è sempre al centro del gossip, ma questa volta a parlare è Mariana Rodriguez, che ha voluto svelare tutta la verità sul loro rapporto. La ragazza ha deciso di rompere il silenzio, dopo le voci che sono uscite riguardo il presunto flirt tra lei e il ballerino.

I due sono stati avvistati a Napoli dal settimanale Chi, mentre erano in barca con alcuni amici. Le foto non erano per niente compromettenti, ma tutti hanno pensato che tra i due potesse esserci del tenero.

Mariana Rodriguez su Stefano De Martino

Mariana Rodriguez ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo, in cui ha spiegato di essersi molto infastidita per gli scatti dei paparazzi che sono usciti su Chi.

La donna ha spiegato che Stefano De Martino è un vero gentiluomo ma che il loro è solo ed esclusivamente un rapporto di amicizia. La stessa versione del ballerino, che nel corso di una puntata di Made in Sud ha specificato di essere single e di non avere nessuna relazione con Mariana. I due sono semplicemente amici e hanno altri amici in comune, ma non è mai nato un sentimento.

Mariana Rodriguez è una modella venezuelana, conosciuta per la sua partecipazione a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, dove si è molto parlato di lei per il flirt con Stefano Bettarini e le litigate con Valeria Marini. La donna è diventata anche una giurata ad All Together Now. Nelle ultime settimane si è parlato molto di lei proprio per questo presunto flirt con Stefano De Martino, ma entrambi hanno ufficialmente smentito.