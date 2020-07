Maria De Filippi e il primo incontro con il futuro marito Maurizio Costanzo.

Quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è una delle coppie più longeve e amate della televisione italiana. Ormai, i due conduttori delle reti Mediaset, sono sposati da tanti anni. Hanno attraversato molti momenti complicati ma il loro amore è stato più forte di tutto.

Dopo due matrimoni alle spalle, tra cui anche con Simona Izzo, Maurizio Costanzo ha trovato in Maria la donna della sua vita. La De Filippi lo ha sicuramente colpito per la sua intelligenza e il suo carattere. Intervistato dal Corriere.it, il legale Giorgio Assumma, ha raccontato alcuni dettagli del loro primo incontro amoroso. Almeno all’inizio, non andò tutto rose e fiori tra i due, come molti si possono aspettare.





Il primo incontro tra Maria e Maurizio

Il primo incontro tra Maria e Costanzo è stato abbastanza particolare. Come ha raccontato il legale, infatti, almeno all’inizio, il giornalista non ha di certo spiccato per garbo e gentilezza.“All’inizio fu sgarbato e scortese.

Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”. Nonostante tutto questo, però, il loro rapporto continuó e non si è mai interrotto da quel momento. Assumma ha voluto anche svelare il segreto che ha permesso alla coppia d’oro della tv italiana di superare tanti anni insieme. Certo, essere ancora sposati dopo molto tempo, soprattutto nel momento dello spettacolo, è molto complicato. “L’intesa con Maria? Basata su un forte legame intellettuale, il sicuro cemento per un’intesa duratura”.

Insomma, una coppia da invidiare.