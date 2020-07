Problemi economici per Meghan Markle e il principe Harry.

Meghan Markle e il principe Harry stanno andando incontro a dei problemi economici, visto che dovranno pagare quasi 80 mila euro di spese legali. I duchi di Sussex hanno citato in tribunale il Mail on Sunday per un articolo del 2018 che riportava dei ritagli di una lettera scritta a mano da Meghan al padre Thomas Markle.

La duchessa ha chiesto un risarcimento danno per “abuso di informazioni private, violazione del copyright e violazione della protezione dei dati”, ma il primo appello del processo non è andato bene.

Meghan Markle e il principe Harry

Meghan Markle, che prova una certa antipatia per Kate Middleton, sembra aver accettato di pagare quasi 68 mila sterline di spese legali, ma la battaglia tra i duchi di Sussex e i media continua.

Ad agosto ci sarà un secondo appello. Le cose per l’ex attrice non si stanno mettendo bene. A Maggio il giudice Warby dell’Alta Corte di Londra ha cancellato alcune parti della richiesta di Meghan, tra cui le accuse di aver volontariamente fomentato i problemi tra lei e suo padre. Ora le arrivano anche le spese dell’udienza. Una spesa non indifferente, nonostante stiamo parlando del duca e della duchessa di Sussex.





Gli avvocati di Meghan, che con il marito ha rotto i rapporti con la Regina, portano avanti la loro battaglia. Ad agosto il giudice dovrà esprimersi sul rendere noti i nomi di cinque amiche della Markle, che l’hanno difesa contro i media.

Gli avvocati pretendono che non vengano rivelati i nomi di queste amiche, perché sarebbe inaccettabile e non garantirebbe neanche la privacy della stessa duchessa. L’accusa, ovviamente, pretende che questi nomi vengano svelati e proprio per questo la battaglia continua in tribunale.