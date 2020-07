Raoul Bova in crisi con Rocio? Secondo un rumor in circolazione l'attore si sarebbe riavvicinato all'ex moglie.

Raoul Bova è in crisi con Rocio Munoz Morales? Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che tra i due attori i rapporti sarebbero diventati piuttosto tesi per via di un riavvicinamento tra Bova e l’ex moglie, Chiara Giordano.

Raoul Bova: il rapporto con l’ex moglie

L’indiscrezione secondo cui Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sarebbero in crisi è stata smentita da fonti vicine alla coppia: i due dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus sono partiti insieme per la Calabria, e oggi – con le loro due bambine, Alma e Luna – i due sono più felici che mai. Raoul Bova è legato a Rocio dal 2013, anno in cui l’attore si è separato dalla moglie (madre dei suoi primi due figli) Chiara Giordano.

Recentemente si era parlato di un riavvicinamento tra i due, notizia presto smentita. L’ex coppia oggi ha un rapporto pacifico, ma la separazione tra i due non fu affatto semplice: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna e moglie”, ha raccontato Chiara Giordano dopo la sua rottura con Raoul Bova.



Oggi Rocio e Raoul Bova sono più uniti che mai e condividono ambizioni e progetti di vita: durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus i due si sono impegnati a fare volontariato per la Croce Rossa, e sui social hanno inviato messaggi di solidarietà e di aiuto contro l’emergenza che ha duramente colpito l’Italia.