Riccardo Guarnieri è tornato sui social dopo la rottura con Ida e ha deciso di parlare.

Riccardo Guarnieri, dopo Uomini e Donne e la rottura con Ida Platano, è tornato attivo sui social network. L’uomo era assente da Instagram da mesi, più o meno da quando era in quarantena con Ida, con cui è finita per l’ennesima volta.

La donna ha spiegato in un’intervista le motivazioni per cui hanno deciso di lasciarsi ancora una volta. I fan della trasmissione non si sono meravigliati, perché Ida e Riccardo, nonostante l’amore che li lega, non sono per niente compatibili.

Visualizza questo post su Instagram Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità #menwithstreetstyle Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:40 PDT

Riccardo Guarnieri sui social

Riccardo Guarnieri è tornato su Instagram, pubblicando una storia molto breve in cui era al mare. Ha ripreso le meravigliose acque della Puglia e non ha voluto aggiungere altro. Ha, poi, postato una foto sul suo profilo con una frase che può essere interpretata in tanti modi diversi. “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità” ha scritto e in tanti pensano possa essere una frecciata nei confronti di Ida.

L’ex cavaliere del Trono Over potrebbe essere semplicemente in cerca della sua felicità, forse lontano dalla ex dama.





Dopo lunghi mesi di silenzio, Guarnieri ha deciso di tornare sui social. Questo potrebbe significare che si sente meglio dopo la rottura con Ida Platano.

I fan sperano che si decida a rilasciare qualche dichiarazione, come ha fatto la sua ex fidanzata, ma per il momento preferisce mantenere la sua privacy. Questi piccoli gesti social hanno, però, riacceso la speranza di tutti i suoi follower.