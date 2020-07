Sandra Milo e la domanda piccante sui fenicotteri: imbarazzo in studio.

Sandra Milo sa sempre come far parlare di se. L’attrice da qualche settimana è diventata inviata d’onore della versione estiva della Vita in diretta, condotta ogni pomeriggio, su Rai 1, da Andrea Delogu e Marcello Masi. Ogni intervento di Sandrocchia è sempre molto divertente ed ironico.

Nel corso di un collegamento, insieme alla figlia Debora Ergas, da Castiglione della Pescaia, la Milo ha posto una domanda alquanto bizzarra. Ogni pomeriggio, il contenitore di Rai 1, infatti, porta i suoi telespettatori in posti naturali davvero particolari e magnifici, ricchi di cultura e tradizione. La produzione ha deciso di inviare Sandra in un’oasi immersa nel verde, in cui vivono dei fenicotteri. Proprio qui, la Milo ha posto la domanda che ha generato imbarazzo in studio.





La domanda piccante di Sandra Milo

Sandra Milo è apparsa sin da subito molto interessata all’ argomento che si stava trattando, tanto da porre lei stessa alcune domande agli esperti che si occupano di curare il posto. L’immagine quasi idilliaca di un posto fiabesco, è stato interrotto dalla domanda piccante di Sandra.

L’attrice, infatti, ha chiesto: “La fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?”. In studio sono tutti scoppiati a ridere e ha predominato l’imbarazzo. L’esperto ha però subito risposto alla curiosità dell’attrice. Stando alle sue conoscenze, infatti, il fenicottero è tendenzialmente abbastanza fedele. Sandra ha colto la palla al balzo e ha chiosato con la sua ironia: “Bene, è un uccello fedele”.