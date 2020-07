Nell'ultima puntata di Temptation Island Andrea e Anna hanno raccontato cos'è cambiato nella loro vita di coppia a un mese dalla fine del programma.

Usciti insieme da Temptation Island e un mese dopo più uniti che mai: Anna e Andrea sono tornati in coppia alla corte del presentatore Filippo Bisciglia per raccontare la loro vita sentimentale un mese dopo la fine del programma di Canale 5.

A parlare è la trentasettenne che ammette “Abbiamo trovato un nostro equilibrio“.

Anna e Andrea un mese dopo Temptation Island

E’ stata una delle coppie più discusse quella formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Non solo per la meschinità di lei nei confronti del suo fidanzato ma anche per la decisione del ragazzo di uscire, malgrado tutto, con la trentasettenne. A un mese dal falò di confronto finale, sono proprio loro a zittire le malelingue raccontando al presentatore Filippo Bisciglia la loro nuova vita di coppia.

A parlare è proprio Anna che ammette: “Per il momento viviamo insieme ma di figli ancora nulla mi ha regalato un cagnolino – e aggiunge – io credo nel mio futuro con lui ed è giusto dargli tempo”. Un cambio di prospettiva totalmente differente per la trentasettenne. Infatti, rispetto ai meschini progetti che aveva architettato e le cattive parole che aveva pronunciato nei confronti del ragazzo durante il suo soggiorno all’Is Morus Relais la donna sembrerebbe aver fatto marcia indietro.

La Boschetti ha precisato, visti i continui attacchi da parte del web, che la sua è stata solo una strategia per far rendere conto il ragazzo “Se non avessi fatto la strega cattiva lui non avrebbe capito tante cose. Dovevano arrivargli dei messaggi forti“. L’insistente questione sull’avere un figlio, quindi, sembra essere stata accantonata ma comunque sembra esserci più consapevolezza nel ragazzo “Mi ha spiazzato una sera mi ha chiesto che voleva un figlio da me”.

Andrea, comunque, precisa “Adesso mi auguro solo tanta felicità e non avere pressioni. Se arriverà un bambino è perché lo abbiamo deciso insieme”.

Gli indizi su una loro possibile uscita dal programma insieme erano giusti e il “viaggio nei sentimenti” di Canale 5 sembra aver avuto un grande impatto sulla coppia, e in particolare su Anna. Lentamente, tutti e due stanno trovando il giusto equilibrio sotto tutti i punti di vista per continuare quello che hanno costruito.