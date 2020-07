Temptation Island è finito e dopo il falò tra Anna e Andrea ha deciso di parlare il tentatore Carlo.

Tra i protagonisti dei falò di confronto finali dell’ultima puntata di Temptation Island ci sono Anna e Andrea. La coppia ha sempre avuto dei grossi problemi, dovuti alla differenza d’età, che li ha portati ad avere desideri diversi.

Nonostante il pubblico non fosse d’accordo, Andrea ha deciso di perdonare la sua fidanzata e di uscire dalla trasmissione con lei. In un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne il tentatore Carlo ha deciso di parlare e svelare come la pensa su questa storia.

Anna e Andrea a Temptation Island

Carlo è stato una vittima inconsapevole della strategia subdola di Anna. La donna lo ha usato per far ingelosire il fidanzato Andrea e riuscire ad ottenere ciò che voleva, ovvero un matrimonio e un figlio.

Il tentatore ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dal comportamento di Anna e, pur essendosi trovato molto bene con lei, ha cambiato completamente opinione sul suo conto. La donna non ha mai pensato di poter ferire anche lui, oppure non le è mai interessato, visto che al suo fidanzato ha numerose volte ripetuto di volerlo vedere soffrire.

Carlo non sapeva di essere il mezzo usato da Anna per raggiungere i suoi scopi e, ovviamente, non è per niente d’accordo con tutta questa situazione. Il tentatore ha spiegato di non aver apprezzato il suo atteggiamento e che è un modo completamente sbagliato di cercare un figlio, visto che i figli si fanno per amore e non con le strategie. Quando ha scoperto di essere stato coinvolto nel suo giochetto, Carlo ci è rimasto molto male.

Lui stesso ha spiegato che non la vuole più incontrare, ma che gli piacerebbe molto chiarire con Andrea e chiedergli scusa.