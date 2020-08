Cecilia Rodriguez ha pubblicato una foto su Instagram scattata dal nipote Santiago.

Giorni di relax e vacanze per Cecilia Rodriguez e tutta la sua famiglia. Per alcuni giorni, ha lasciato il fidanzato Ignazio Moser. Il modello e figlio del grande ciclista Francesco Moser, infatti( si trova a Forte dei Marmi con alcuni amici.

La piccola di casa Rodriguez, dunque, ha deciso di raggiungere sull’isola di Capri la sorella Belen e il piccolo Santiago. Cecilia ha sempre avuto un bellissimo rapporto con il nipotino. Le piacciono molto i bambini tanto che non ha mai negato di volerne uno con il suo fidanzato Ignazio. Nelle ultime ore, una sua foto è diventata virale e ha fatto impazzire il web. In questo scatto, si vede Cecilia con un bikini della collezione Me Fui, il brand prodotto dalla sua famiglia, mentre è su una barca.

Fino a qui nulla di straordinario. Quello che ha suscitato l’allegria e clamore nel web è stata la descrizione usata sotto l fotografia. “Vi dico solo che questo scatto me l’ha fatto mio nipote, adoro”, ha scritto la Rodriguez.





Cecilia Rodriguez e la foto di Santiago

Lo scatto, in pochissimi minuti, ha fatto il pieno di like e visualizzazioni. Tutti sono rimasti entusiasti e impressionati dalla bravura di Santiago nello scattare la fotografia. Cecilia è apparsa più in forma che mai. Fisico scolpito e ben definito. I risultati della dieta, iniziata da pochi mesi, sta iniziando a dare i suoi effetti. L’influencer, infatti, a causa del lockdown era aumentata di ben 7 chili. “Ho iniziato la dieta, sono tre giorni.

Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio”. Così aveva detto ai suoi follower su Instagram.