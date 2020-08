La frecciata di Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro,

Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro, le ha lanciato una frecciata su Instagram dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2020. L’ex Miss Italia e il suo attuale compagno Lorenzo Amoruso, nonostante abbiano litigato, sono usciti insieme dal reality e a distanza di un mese sembrano essere più innamorati che mai.

La coppia ha dei progetti davvero importanti da condividere insieme, ma evidentemente qualche discorso della donna non è piaciuto all’ex marito Francesco Cozza, che ha lanciato una frecciata su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram I miei giudici più severi… ❤️#amorimiei#sorrisi#family#lebugiehannolegambecorte#figli# Un post condiviso da Ciccio Cozza – Il Capitano (@francesco_cozza_official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:44 PDT

Le parole di Francesco Cozza

L’ex calciatore Francesco Cozza ha pubblicato una foto su Instagram in cui è in compagnia dei suoi due figli, che sorridono felici tra le braccia del papà.

“I miei giudici più severi” ha scritto Cozza, aggiungendo un hashtag che ha subito fatto pensare a tutti che fosse una frecciata per la ex moglie Manila Nazzaro. “Le bugie hanno le gambe corte” ha scritto l’ex calciatore. L’ex Miss Italia, a Temptation Island, ha più volte spiegato che non può trasferirsi a Firenze da Amoruso per amore dei suoi figli, aggiungendo che non riesce più a fidarsi totalmente di un uomo e che ha sempre voluto essere indipendente.





La donna ha raccontato che mentre era in corso la separazione con l’ex marito, ha scoperto da Instagram che lui aveva già voltato pagina da un pezzo e aveva un’altra famiglia. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia.

Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità” aveva spiegato Manila Nazzaro, che ha sempre sottolineato di aver fatto da madre e da padre ai suoi figli.