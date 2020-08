Federica Fumagalli e il figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario convoleranno a nozze in autunno.

Nozze in vista tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il figlio dell’ ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo aver rimandato la cerimonia a causa dell’emergenza covid, convolerà il prossimo autunno. Ancora non è stata dichiarata, però, la data ufficiale del matrimonio.

Quasi sicuramente sarà tra ottobre e novembre. La notizia circolava già da tempo ma mancava ancora l’ufficialità. È stato il giornale Giorno a lanciare l’indiscrezione. Le pubblicazioni, infatti, sono apparse il 31 luglio 2020 scorso, sull’Albo pretorio del comune di Milano. Quindi, per questo motivo, Luigi e Federica si diranno il fatidico sì proprio nel capoluogo lombardo. Non si sa molto di queste nozze. Luigi e la sua fidanzata, infatti, sono abbastanza riservati.





Nozze per Luigi Berlusconi

I due futuri sposi si conoscono ormai da più di otto anni. Il loro primo incontro è avvenuto tra le aule dell’Università che entrambi frequentavano, il prestigioso ateneo lombardo Bocconi. Dopo molti anni, finalmente, faranno il grande passo.

Certo, la voglia di riservatezza, con personaggi così importanti alle spalle non può esserci. Luigi, infatti, è nato dalla relazione del padre Silvio con Veronica Lario. I due si sono separati negli anni degli scandali di Arcole che coinvolsero Berlusconi. Già negli anni passati, però, non sono mancati scoop su Luigi e Federica. Era il 2019, quando il settimanale Gente aveva lanciato l’ indiscrezione di una presunta gravidanza della ragazza. La notizia non è stata mai confermata.