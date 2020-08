La prima foto insieme di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ad un mese di distanza dalla fine di Temptation Island.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno pubblicato la loro prima foto insieme dopo Temptation Island. Sono stati una delle coppie più amate in assoluto della settima edizione del reality e anche durante il falò di confronto finale non hanno deluso i telespettatori.

Sono sempre stati molto innamorati, ma da quando sono usciti dalla trasmissione insieme lo sono ancora di più. Ora Manila Nazzaro ha voluto pubblicare la loro prima foto insieme a distanza di un mese.

Manila e Lorenzo dopo Temptation Island

La prima foto ufficiale di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island è stata pubblicata. Durante la puntata finale i due si sono giurati amore eterno e hanno spiegato di aver deciso di fare dei progetti insieme. Al falò di confronto finale non sono mancati i litigi, ma la coppia ha subito fatto pace e ha subito saputo chiarire la situazione. “Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto.

Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro Amore e grazie all Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità” ha scritto la donna.





Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati molto apprezzati dai telespettatori di Temptation Island, per la loro sincerità, i loro consigli saggi agli altri ragazzi e per il loro amore.

Si sono sempre dimostrati molto affiatati e complici, e ora che hanno trovato il giusto equilibrio lo sono ancora di più. Partecipare alla trasmissione ha fatto davvero bene ad entrambi, soprattutto alla Nazzaro che in passato ha sofferto per amore.