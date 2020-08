Ambra Lombardo parla della rottura con Kikò: tanti dubbi

Anna Lombardo ha parlato della rottura con Kikò ma ci sono molti dubbi a riguardo.

Ambra Lombardo, sulle pagine del magazine Nuovo, ha annunciato la rottura con Kikò. Non è la prima volta che la professoressa del Grande Fratello Vip si lascia andare a dichiarazioni che poi, puntualmente, si ritrova a dover smentire. In questi mesi la loro relazione è stata al centro del gossip e sembra proprio che i due ci abbiano preso gusto.

Non sono i primi personaggi che si divertono a tenere tutti con il fiato sospeso, ma i fan stanno avendo molti dubbi su tutta quella che è stata la loro storia d’amore.

Ambra Lombardo e la rottura con Kikò

Ambra Lombardo e Chicco Nalli cercano da sempre di cavalcare l’onda del gossip. Lo dimostrano tutte le contraddizioni che ci sono state, le dichiarazioni ufficiali, poi smentite e la sensazione che hanno tutti i fan che stiano mentendo e che si siano lasciati da molto più tempo di quanto vogliono far credere.

I due non hanno voluto rivelare la verità, probabilmente per cercare di stare il più possibile al centro della cronaca rosa. Ci sono tantissimi personaggi che sanno perfettamente come stare lontani dal gossip, ma tra questi è evidente che non ci sono loro.

La Lombardo e Nalli hanno cavalcato l’onda del gossip numerose volte, grazie alla loro relazione nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Molti hanno l’impressione che la relazione sia finita da diverso tempo e non da poco come ha riferito la Lombardo, che si è lasciata andare ad un duro sfogo. Erano tutti al corrente che era finita, tanto che ci sono state anche delle voce, del tutto infondate, che parlavano di un avvicinamento di Chicco Nalli alla sua ex moglie Tina Cipollari.

Questa notizia è stata smentita da entrambi, che si sono molto arrabbiati perché sono stati coinvolti anche i tre figli.