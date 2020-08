La food blogger Benedetta Rossi fa preoccupare i fan per il suo strano silenzio sui social.

La nota cuoca marchigiana Benedetta Rossi, sempre molto attiva sul web, dove pubblicizza le sue gustose ricette e risponde alle tante domande dei fan, ultimamente ha fatto preoccupare questi ultimi per il suo strano silenzio sui social.

Il silenzio di Benedetta Rossi

A causa del silenzio della food blogger, i fan hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto Benedetta. In effetti, era già trascorso qualche giorno dalle ultime notizie in diretta e in molti si sono preoccupati principalmente per la salute di Nuvola, temendo che le sue condizioni avessero richiesto nuovamente l’intervento del veterinario. Per fortuna non si è trattato di questo e sono proprio la Rossi e Marco a raccontare la motivazione che li ha tenuti per qualche giorno lontani dal web.

In una storia il marito della protagonista di “Fatto in casa per voi” mostra la consorte intenta a consultare il cellulare, rassicurando i suoi seguaci: “Ci siamo! In tanti si sono preoccupati perché non abbiamo fatto storie in questi giorni”. Benedetta ha proseguito: “È tutto a posto, solo che in questi giorni sono stata super incasinata con la tv, la sera finisco tardi e sono stanca e stravolta“.

Un po’ di relax

Inoltre, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria, i tempi delle riprese si sono allungati essendo inferiore il numero degli addetti alla produzione ed anche più complicato l’iter delle stesse. Oggi finalmente la Rossi può godersi un giorno di pausa prima di ricominciare. Fortunatamente il termine è vicino, come racconta la stessa Benedetta: “Giovedì finiamo! Mancano ancora tre puntate. Ci stiamo vedendo poco su Instagram, ma recupereremo“.

La food blogger, infatti, si è anche scusata con i suoi fan per non aver potuto rispondere alle tantissime domande a margine delle ricette da lei condivise, assicurando che presto tornerà a loro completa disposizione. Intanto Marco annuncia: “Stiamo lavorando anche ad altre cose“, lasciando in sospeso i fan.

Un siparietto comico

La storia si è conclusa con un piccolo siparietto comico.

Marco, infatti, riprende la moglie intenta a sfogliare una rivista, lanciando un sondaggio tra i fan. Forse Benedetta è in copertina? Affatto, semplicemente cercava qualcosa con cui ‘sventagliarsi’! Divertente come sempre il commento di Marco che con la sua coinvolgente risata esclama: “Mai una gioia!”.