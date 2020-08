Charlize Theron confessa: “Non ho bisogno di un fidanzato che mi stia accanto”.

Charlize Theron è tra le donne più amate e invidiate del mondo dello spettacolo e non solo. Nonostante la sua bellezza e la grande carriera alle spalle, ad oggi, Charlize è single. Non ha nessun uomo vicino a se. Sembrerebbe una scelta abbastanza strana ma non lo è.

Non si tratta di un semplice caso ma di una sua volontà. L’attrice e produttrice sudafricana, si è raccontata nel podcast di Diane Von Furstenberg’s su Spotify InCharge with DVF. Charlize ha avuto modo di parlare della sua vita sentimentale e di come ha affrontato l’argomento con le sue figlie, infatti August di 5 anni e Jackson di 8. Come lei stessa ha detto, infatti, i figli si sono sempre chiesti del perché lei non avesse fidanzati accanto.





La vita sentimentale di Charlize Theron

Charlize, come i ben informati sul mondo del gossip ricordano, è sola dal lontano 2015. Dunque, non ha un uomo accanto a sa da ben 5 anni, quando ha chiuso la storia con Sean Penn.

“Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono”, ha raccontato a tal proposito l’attrice. Nel corso del podcast, la Theron ha riportato un dialogo che ha avuto con i figli. “Hai bisogno di un compagno!”, le avrebbero chiesto. Ed è proprio in questo momento che l’attrice ha mostrato loro una prospettiva che mai avevano immaginato. “Veramente no, in questo momento sto bene così, non ho bisogno di un fidanzato”.

Dunque, Charlize è più felice che mai anche da sola. Per essere sereni e felici non è necessaria la presenza di un uomo sempre accanto.