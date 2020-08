Chi è Federica Fumagalli, la futura moglie di Luigi Berlusconi

Chi è Federica Fumagalli, la donna che sta per sposare Luigi Berlusconi.

Chi è Federica Fumagalli? La donna che sta per sposare Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Federica e Luigi si sono conosciuti all’università e stanno insieme da 9 anni. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, entro il 2020 si sposeranno e i preparativi del matrimonio sono già in corso.

Entrambi sono nati nel 1988 e nove anni fa la ragazza è entrata a far parte della famiglia Berlusconi, rimanendo una persona molto riservata.

Chi è Federica Fumagalli

Federica Fumagalli è nata nel 1988 ed è la fidanzata di Luigi Berlusconi da ben 9 anni.

La donna è molto riservata, per questo ci sono pochissime informazioni sul suo conto. Lei e il suo fidanzato si sono conosciuti alla Bocconi di Milano e non si sono più lasciati. Berlusconi le ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno di Natale. Ovviamente lei ha risposto di si, anche perché la coppia è davvero molto unita e innamorata. Tutti i dettagli sul matrimonio al momento sono top secret, ma è confermato che i due andranno a vivere in una villa di Silvio Berlusconi in pieno centro a Milano.





Federica cerca di continuare la sua vita lontana dai riflettori. La donna è originaria di Milano e si è laureata in Economia all’Università Bocconi, per poi fare la PR. La futura moglie di Berlusconi è un’organizzatrice di eventi alla MB Projects, agenzia di pr, eventi e comunicazione digital.

Non si hanno altre informazioni su Federica Fumagalli, che ci tiene moltissimo a rimanere nell’ombra, senza far trapelare troppe notizie sul suo conto.