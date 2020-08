Ilary Blasi si è mostrata in versione provocante su Instagram.

Ilary Blasi si è mostrata molto provocante su Instagram, mentre si sfilava con il vestito e mostrava le curve. Un look davvero molto sensuale per la moglie di Francesco Totti, che ogni volta che pubblica un post fa letteralmente impazzire il web.

La donna, vestita con un abito da sera, ha attirato tantissimi complimenti da parte di tutti i suoi follower.

Ilary Blasi provocante su Instagram

Ilary Blasi, che potrebbe essersi fatta un ritocchino al viso, ha sfoggiato un lungo vestito nero molto attillato che metteva in risalto il suo fisico statuario e perfetto e le sue curve meravigliose.

Nel video che ha condiviso ha fatto una sfilata in corridoio, per poi girarsi in modo ammiccante facendo vedere anche le scarpe e la sua acconciatura. Al momento la conduttrice è in vacanza con tutta la sua famiglia e un gruppo di cari amici. Ha sfoggiato un look davvero molto sexy, che non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione del web.

Sa sempre come attirare complimenti la bellissima conduttrice che, anche durante le vacanza con la sua famiglia, continua a mostrare i suoi look sempre impeccabili e il suo corpo al massimo della forma fisica. In un altro video condiviso su Instagram la donna sfrecciava in monopattino, mettendo ancora una volta in risalto le sue curve. La gonna era completamente trasparente e lasciava in bella vista il suo lato B, per la gioia di tutti i suoi follower.

In ogni occasione la moglie di Francesco Totti riesce ad essere elegante e sensuale, senza mai cadere nel volgare, ottenendo sempre il massimo delle visualizzazioni e dei commenti.